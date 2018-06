Prefieren caminar que gastar gasolina

El alto costo del combustible repercute en la economía de los ciudadanos

Por: Roberto Aguilar

Con el incremento del costo de la gasolina, la cual se encuentra de la siguiente manera: Diesel, en 19.32 pesos, Premium en 19.74 y Magna a 18.31 pesos, algunos ciudadanos han optado por caminar, a pesar del fuerte calor.

Ricardo Aragón, vecino de la colonia Tierra Blanca, dijo que para ir al trabajo ha decidido caminar, ya que no le costea invertir en la gasolina para su carro, pues no le rinde y la economía no está muy bien.

“Con los precios que ahora tenemos, o andamos en carro o comemos. No alcanza, mejor dejo el carro en casa y le pongo un poco de gasolina para cualquier emergencia, pero con lo que gano en el trabajo no me alcanza para estar solventando la gasolina de mi coche”, dijo.

Por su parte, Mariana Gutiérrez dice que no es justo que las autoridades dispongan del combustible que le proporciona el Ayuntamiento y los ciudadanos tengan que caminar, porque no les alcanza para comprarlo.

“Ojalá que esas autoridades que están permitiendo esta elevación de la gasolina supieran lo que es tener que caminar con este calor, ellos roban, provocan estos aumentos en la gasolina, y de pilón no gastan en ella, ya que se mueven en coches y con gasolina que sale de nuestros impuestos; qué poca vergüenza”, reclamó.

En este contexto, durante el día se puede ver una gran cantidad de personas caminando por Navojoa, todos por el mismo motivo: no les costea andar en carro, y a pesar del clima ellos tienen que caminar para sus actividades cotidianas.