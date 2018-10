Poster revela estreno de IT capitulo 2

Staff

It (eso) es una de las adaptaciones cinematográficas más exitosas de una novela de Stephen King , y qué mejor día que Halloween para publicar algo relacionado con su esperada secuela, It: Chapter Two.

A través de un teaser póster compartido en las redes sociales de la película se confirma que será el 6 de septiembre de 2019 cuando volvamos a ver al Club de los Perdedores enfrentarse a Pennywise, fecha que ya había sido anunciada anteriormente.

Uno de los pocos detalles que sabemos sobre este proyecto es que aparecerá el ritual de Chüd, un elemento extravagante de la novela que es la única forma de vencer a Eso. De igual manera, el director reveló que veremos a la tortuga Maturín, enemiga de Pennywise que será una guía para los miembros del Club de los Perdedores.