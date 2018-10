Positivos trabajos en la calle 300

Francisco Minjares

Prestadores del servicio de transporte de pasajeros, calificaron de positivo que se esté reparando la calle 300 y pidieron a las autoridades que revisen las rutas de los camiones del transporte urbano, para que dejen de pasar por vialidades que no están hechas para soportar ese peso.

El taxista, Juan Antonio Rodulfo, dijo que es muy positivo que estén reparando la calle 300 y comprende que va a tener que “dar más vueltas” durante un tiempo, sin embargo, destacó que es bueno, aunque las calles de la Primero de Mayo y fraccionamientos aledaños pasan por ahí sin que estas se encuentren diseñadas para ello.

“Está muy bueno, era un cochinero la 300 y salen muchos viajes para la Sendero o para las colonias que hay allá, Las Misiones y La Misión del Real. Es bueno que estén dignificando el sur de la ciudad, pero también que las autoridades del transporte hagan un estudio para que los camiones ya no pasen por las calles en el interior de las colonias, que se vayan nomás por las principales, porque muchas no están hechas para soportar tanto peso y eso, quieras o no, pega mucho en el sector de la ciudad en el que están metiendo tanto dinero” detalló el operador.

Por su parte, el conductor de la empresa del transporte UBER, Gregorio Martínez, destacó que él realiza hasta tres viajes diarios a la Sendero, Parque Industrial o colonias aledañas, y el mal estado en que se encontraba la 300 afectaba a su vehículo.