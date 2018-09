Pone Samays un alto a Loterías Don Diego

Por: Armando Valenzuela

En 11 victorias consecutivas finalizó la racha de Loterías Don Diego, al sufrir el domingo su primer revés de la temporada Gilberto Estrada Lizo, de la Liga de Beisbol de Invitación Samays.

Fue precisamente el conjunto Samays, dirigido por Eduardo Villegas, quien, apoyados en la serpentina de su estelar Darío Quijada, propinó a los billeteros su primera derrota de la campaña, al imponerse 5 carreras a 4.

Quijada, movió sus números a 7-0 en la presente edición, al cubrir 6 entradas y dos tercios, en los que sólo le anotaron una carrera, la cual fue sucia, con cinco hits y dos bases por bolas, fue relevado por Gonzalo Cano, que no pudo sacar out y le anotaron tres carreras, le siguió Horacio Coronado y terminó Carlos Sánchez, que se apuntó el salvamento al sacar el último out del juego.

La derrota fue para Carlos Osorio, que pierde lo invicto al aceptar las cinco carreras, con diez hits, un pasaporte, dos golpeados y cinco chocolates recetados.

Las cinco carreras de Samays cayeron en la tercera entrada, donde Rudy Ceballos produce dos con hit, una Francisco Rodríguez con elevado al jardín central y Edmundo Cuamea con imparable las otras dos.

El mismo Rudy Ceballos lideró el ataque de Samays, al sonarle de 2-2 y Luis Velázquez de 3-2.

Por los caídos, Rolando Cazarez de 3-2.

ARMANDITO CANTÚ SUEÑA CON LOS PLAYOFFS

En otro encuentro, el conjunto Armandito Cantú de Pablo López, se impuso 8 carreras a 3 al Club Guaymas de Miguel Villegas, y sueña con conseguir un boleto a los playoffs.

Mario Salazar fue el serpentinero que se acreditó el triunfo, contando con el relevo de Abel “Choya” Salazar, pierde Julio Aguilar, que necesitó del auxilio de Gildardo Gutiérrez.

Por los ganadores, Ricardo Chávez, de 4-3; Roberto “Patón” Chávez, de 4-2, y Jesús García, de 4-2.

Por los caídos, Alberto Corral, de 4-3; Pedro Jusaino, de 4-2, y Trini Velázquez, de 3-2.

CHEYENES CAE Y COMPLICA SU CLASIFICACIÓN

Los Cardenales del “Tona” Meza apabullaron 16 carreras a 0 a los Cheyenes de Ray Domínguez, que con el resultado complican su clasificación a la postemporada.

Jesús Encinas, en labor de cinco imparables con una base por bolas y par de chocolates, fue el serpentinero ganador, perdiendo José María Valenzuela, que contó con la ayuda de dos relevistas.

Por los pajaritos rojos, José R. Covarrubias, de 3-3; Óscar Vega, de 3-3; Alfredo Vega, de 4-3; Jesús Encinas, de 3-2; Julio Soto, de 4-2, y Manuel Rodríguez, de 4-2.

Por los caídos, Juan Ortega, de 3-2, y Héctor Munguía, de 2-2.