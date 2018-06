Pone Dirección del Transporte en circulación nuevas unidades

En atención a los usuarios de las líneas 2 y 3 en la capital, la Dirección General del Transporte puso en operación camiones nuevos y serán diez cada semana, hasta alcanzar un total de 50 unidades a mediados de julio, informó Carlos Morales Buelna.

El titular de la dependencia estatal explicó que se trata de una entrega parcial para atender la demanda de los usuarios y así acortar los tiempos de espera, principalmente durante el verano, cuando se perciben las altas temperaturas en los traslados.

“Este es un apoyo que ha dado la gobernadora Pavlovich para el servicio de transporte urbano aquí en la ciudad de Hermosillo, en esta entrega que se está haciendo parcial entran diez unidades nuevas 2018 en la Línea 2 Periférico, y eso es debido a la necesidad que tiene el servicio del transporte urbano a falta de camiones en el servicio de Hermosillo”, señaló.

Morales Buelna agregó que se trata de unidades modelo 2018 que cuentan con aire acondicionado y cámaras de video en el interior, así como dispositivo electrónico para lecturas de tarjeta para los usuarios, con lo cual tendrán camiones de buena calidad en Hermosillo.

“Los tiempos de espera van a disminuir particularmente en estas líneas que estamos comentando, actualmente sabemos y con conocimiento, que están tardando 30 ó 40 minutos a veces hasta más, van a bajar entre 8, 10 ó 12 minutos y la espera va a ser menor y por el tiempo de calor ahorita que está fuerte en la ciudad de Hermosillo va a ser menos pesada la espera de las unidades”, comentó.

El director general del Transporte llamó a los usuarios a emplear el buen uso de las unidades y cuidarlas, ya que son ellos los principales beneficiarios de las mismas.

HABLAN LOS USUARIOS

“Yo pensé que me había equivocado de camión porque la Línea 2 siempre viene sin aire y ahorita venimos muy bien, es un camión nuevo, no tengo calor, ojalá que cambien todos los camiones y que nos den un mejor servicio, voy a gusto, muy feliz”

Rosa María Beltrán, 67 años, vecina de la colonia Las Aves.

“Me parecen muy bien estos camiones, porque tienen aire. No sabía que también en la ruta 3 metieron camiones, qué bueno, ya hacían mucha falta. Yo voy con mi hija a la escuela de Las Quintas y casi no pasaban, si hay más camiones y en mejores condiciones, van a pasar más seguido y es un cambio favorable para los usuarios”

Remedios de Romero, 52 años, vecina de la colonia Paseo San Ángel.

“Los nuevos camiones están muy bien, antes tardaban mucho porque no había y los que habían no traían aire acondicionado, ahora está muy suave, voy muy a gusto, ojalá estuvieran todo el tiempo se mantuvieran limpios así como éste, lo mejor es que ahora van a tardar menos tiempo en pasar, en ocasiones esperábamos hasta una hora en que llegara el camión y hoy en cuanto llegué a la parada lo agarré”

Francisco Hernández Meza, 55 años, vecino de la colonia Centro.

“Ahora con estas nuevas unidades también espero que se reduzca el tiempo de espera, hoy fue la diferencia, iba llegando a la parada y enseguida llegó el camión”

Oralia Mercado, 58 años, vecina del fraccionamiento Eusebio Kino.

“Estos camiones me parecen muy bien, pero también quisiera que los demás camiones tuvieran aire para que los niños, bebés, viejitos, señoras y adolescentes no tuvieran calor, sería bueno que tuvieran más asientos y sobre todo que se mantuvieran siempre limpios y la gente no los raye con cosas feas”

Gloria Estela Martínez, 12 años, residente de Urbi Villa del Prado.