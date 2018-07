Podría Barraza ser funcionario

El primer candidato independiente de Hermosillo, Norberto Barraza, señaló que hasta el momento no ha recibido una propuesta formal por parte de la alcaldesa electa Célida López Cárdenas.

Luego de que la presidenta electa anunciara que invitaría a Norberto Barraza como director de Servicios Públicos Municipales, puesto que ya ha desempeñado anteriormente.

“Hasta ahorita no he recibido la invitación, si la recibiéramos la analizaríamos con la familia”, comentó.

Fue del año 1997 al 2000 cuando Barraza se desempeñó como director de Servicios Públicos Municipales, en la administración del panista Jorge Valencia.

El ex candidato independiente trabajó en la Dirección de Bienes y Servicios con el alcalde priísta, Guatimoc Yberri.