Poder Judicial y CNDH aliados en pro de la gente

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las y los magistrados y jueces no defienden delincuentes, sino la legalidad y el Estado de derecho, afirmó el obudsman nacional Luis Raúl González Pérez.

Al participar en la Mesa de Discusión “Derechos Humanos y Estado de derecho: el papel del juez en el régimen democrático”, dijo que la CNDH y el Poder Judicial son aliados para evitar afectaciones a la dignidad de las personas y restituirles los derechos conculcados.

Expuso además que los sistemas universal y regional de protección y defensa de los derechos humanos son complementarios y nunca sustitutos de los órganos nacionales.

Esa complementariedad, anotó, los enriquece al tener como objetivo común prevenir que se cometan violaciones a la dignidad de las personas, que haya justicia para las víctimas, se les restituyan sus derechos y la correspondiente reparación del daño.

En este contexto, recordó cómo la CNDH también activó el Sistema Regional cuando acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y logró que esta institución solicitara medidas cautelares al Gobierno de los Estados Unidos para la protección de niñas y niños en contexto de migración separados de sus familias.

En el evento realizado en el marco del Encuentro de Coordinadores de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación: El Juez y el Estado de Derecho en las Democracias Contemporáneas, puso en relieve que el sistema no jurisdiccional abreva de las sentencias del Poder Judicial.

Precisó que la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución es hoja de ruta de la actividad de la Comisión Nacional. Expresó que para evitar la anomia en sus resoluciones el Poder Judicial debe dar un marco que establezca los parámetros, sobre todo frente a un control difuso de convencionalidad.

El ombudsperson nacional recordó que la CNDH es competente sobre actos y omisiones de carácter administrativo de todos los Poderes, con excepción del Judicial Federal.

El ministro Alberto Pérez Dayán, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo que a pesar de que los Derechos Humanos se han desarrollado en ideas democráticas de un Estado de Derecho no todo es progreso ni todo crecimiento supone un desarrollo.

Ello dado que el orden jurídico entrega al juzgador un papel fundamental de gran poder, en que diseña indirectamente políticas públicas y establece criterios esperanzadores donde los retos y las dinámicas gubernamentales pueden no alcanzar los objetivos trazados.