Pobre ofensiva de los locales, que definen con un rebanón y un pelotazo y nada que festejar. Tan sólo tres carreras en una serie es alarmante, pues las cosas no están saliendo nada bien y es hora de tomar decisiones con la plantilla de extranjeros, el equipo depende de su aporte, la plantilla de mexicanos está apagada.

Tomo Otosaka es el único que prende al público. Por cierto, la noche del jueves trascendió una supuesta declaración de Óscar Robles, en la que daba a conocer que había sido despedido por las bajas ventas. La pregunta es: ¿qué demonios tienen que ver las ventas con lo deportivo? No hay empate por ningún lado con eso. Habría que averiguar si las cosas van por ese rumbo; si son así, pues que no contraten manager, que se traigan un mercadólogo y un experto en marketing; que contraten la que le consiguió la bolsa de más de 300 mil dólares al “Canelo” Álvarez; ese es un máster.

El jueves, por mucho, fue la mejor entrada que se ha visto en el NEY, pues la afición estaba desesperada porque empezara el beisbol del Pacífico, una pasión por estas latitudes.

Me tocó convivir con mi buen amigo, Luis Alejandro Verduzco, con quien intercambié puntos de vista. Siempre es gratificante charlar con este buen amigo; por cierto, la semana próxima haremos un reportaje sobre su colección deportiva, estén pendientes de las páginas de este matutino. Se sorprenderán de la vasta colección que tiene este señor. Entre lo que posee fuera, de lo deportivo, es un saco de “Federico P. Luche”, personaje que representaba Eugenio Derbez, y el cual adquirió en una subasta para una labor altruista.

En el noticiero “Al Punto”, de Grupo Larsa Comunicaciones, el “Cuate” Mexía nos enseñó una serie de fotos del pasado deportivo de Cajeme. Muchas glorias le dieron brillo al Municipio. La colección que posee “El Cuate” es bastante valiosa, pues la verdad lo que el “Cuate” Mexía hace para preservar los recuerdos es muy valioso.