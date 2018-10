Plantean proyectos productivos y turismo en el Río Sonora

Mónica Miranda

Proyectos productivos y turísticos se están analizando implementar en la Zona Económica Especial Río Sonora, aprobada por decreto legal en 2016 para la recuperación de las actividades primarias en los ocho pueblos afectados por la contaminación minera de 2014, indicó Guillermo Antonio Molina Paz.

El presidente del Patronato Agropecuario del Río Sonora dijo que desde el Gobierno Estatal se creó un Comité Técnico de la Zona Económica Especial, a la cual se le plantean dichos proyectos por parte de los ediles y productores de la región serrana; por tanto, el recurso que se requiere también es administrado y autorizado por el Estado.

“Se oyen buenas noticias, se ven buenas intenciones y creemos que nos va a ir muy bien con la zona económica especial”.

Consideró que para lograr una consolidación de estos proyectos, que generarán mejora económica para los pueblos, es necesario el seguimiento epidemiológico a través de estudios del agua, como principal recurso natural a utilizar y verificar la salud de los pobladores, con clínicas especializadas como la Unidad de Vigilancia Epidemiológica que debería estar en funcionamiento.

Sin embargo, este tema actualmente se encuentra desatendido, pues las autoridades responsables han dado por resarcido el daño ambiental ocasionado en la zona.

“Los problemas de salud no han sido, cómo se decía que iban a ser, pero eso no significa que no se debe de estar vigilando a la población y además esa clínica era un auxiliar para el Sistema de Salud de Río Sonora, no debió haberse parado su construcción”.