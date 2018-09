Planes de alto impacto proponen para Cajeme

Entrega alcalde a AMLO proyectos diversos

Francisco Minjares

El alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que aterricen proyectos de alto impacto que permitan rehacer a Cajeme en temas de infraestructura, después del abandono en que se encontró por tantos años.

Luego del evento masivo que encabezó el tabasqueño en esta ciudad, el presidente municipal de Cajeme dijo que hizo peticiones en tres renglones, entre los que destacó el destino de recursos de operación urgentes para el presupuesto del 2019.

También recursos urgentes de infraestructura por el orden de los 546 millones de pesos y proyectos de alto impacto para el Plan Municipal de Desarrollo de tres años, con el que se busca bajar cinco mil 500 millones de pesos con lo que se va a cumplir con la etapa inicial que permitirá arreglar al Municipio.

“Nuestra meta es ambiciosa, pero si no nos planteamos metas de ese tipo no vamos a lograr resultados en lo que queremos hacer. No vamos a resolver todos los problemas de Cajeme, pero al menos podemos empezar una nueva etapa”, señaló.

Respecto a los programas sociales de becas y apoyos ratificado por el presidente electo, Mariscal Alvarado dijo que va a ser benéfico por la derrama económica que dejará en Cajeme a partir del 1 de diciembre, además que apoyará en el gasto familiar, porque no tendrán que pagarlo directamente con el sueldo que perciben en las empresas.

“Vienen a complementar y aligerar la situación que se está viviendo”.