Planean reestructurar IMIP

El resto de organismos autónomos deberán replantear líneas de acción

Por: Michell Inzunza

El Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP) de Cajeme será quien decida si permanece o no Marcelo Aguilar González al frente de este organismo, informó Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

El alcalde de Cajeme dijo que hasta el momento no hay una resolución del tema, sin embargo, en caso de que Aguilar González dejara de ocupar el puesto no sería a causa de un mal desempeño laboral.

“Si sucede no será por algún cuestionamiento del trabajo que ha hecho el ingeniero Marcelo Aguilar”, expresó.

En el caso de Rigoberto Anguiano Aldama, quien desde el 21 de septiembre rindió protesta ante el presidente municipal como director del IMIP, dijo que está perfilado para el puesto y actualmente se encarga de la vinculación entre la administración y el organismo.

Junto al IMIP, el resto de los organismos autónomos tendrán que replantear sus líneas de acción dentro de la administración Municipal, indicó.

Tal es caso del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco), el cual deberá establecer un modelo de funcionamiento marcado por la Secretaría de Desarrollo Económico y enfocándose solo en el fomento económico

De manera inicial se reducirá el presupuesto de este consejo hasta en un 50 por ciento, dijo, mientras que el remanente se utilizará para otros aspectos de carácter urgente.