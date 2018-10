Plan de Guaymas 1929

Sonora siempre ocupó un lugar especial en la vida de José Vasconcelos Calderón. De niño, vivió una temporada en Nogales porque su padre desempeñaba un cargo aduanal; incluso nos habla de Sásabe en su libro “Ulises Criollo”. A la edad de 31 años, el 28 de julio de 1913, pernoctó en Nogales y en su libreta de notas escribió: “La noche anterior había llegado tarde y no vi nada del pueblo. En vano buscaba las nogaleras que, sin duda, le habían dado nombre… el centro, una fealdad sin alivio; casas pequeñas, interiores sórdidos, polvo en todas partes, descuido, y no por pobreza, por incultura”. En 1920 le ofreció al general Álvaro Obregón su apoyo al Plan de Agua Prieta para destituir a Carranza de la Presidencia del país. Otro sonorense, Adolfo de la Huerta, como presidente provisional, lo nombró jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes (en este cargo impuso a la Universidad Nacional el actual escudo y el lema “Por mi raza hablará el espíritu”). Obregón, como presidente de México (1920-1924) lo designó secretario de Educación Pública.

En otoño de 1928, meses después del asesinato de Álvaro Obregón, Vasconcelos radicaba en Los Ángeles, California, y unos mexicanos ex estudiantes universitarios lo convencieron de que se convirtiera en candidato a la Presidencia del país. Su regreso a México lo hizo por Nogales y el 10 de noviembre de ese año organiza ahí un mitin en el que declara que dejará sus actividades de intelectual y maestro de la juventud para enarbolar la candidatura por la Presidencia.

Navojoa destaca en su campaña electoral, según el propio Vasconcelos, por un personaje que se convirtió en su sombra y quien fue elegido presidente del Club Antirreeleccionista en esta ciudad, Pedro Salazar Félix. De él se expresó con las siguientes palabras: “…fue mi amigo, mi correligionario, mi brazo y el eco de mi pensamiento.” (“La Conexión Yocupicio: soberanía estatal y tradición cívico-liberal”, 1913-1939. Dr. Ignacio Almada Bay. Colegio de México, 2009).

“Sonora es Navojoa, y yo me encargo de que Navojoa sea de Vasconcelos, Licenciado… Señores, aquí huele a ponche de fresa (Vasconcelos). ¡Es para usted, Licenciado! Y yo le digo, yo soy Pedro Salazar Félix, soy sonorense y soy de Navojoa; y yo mato y muero por usted”. (Novela “Secreto 1929. La Consumación”. Leopoldo Mendívil Félix. Grijalbo, 2012).

Fueron tres candidatos, Pedro Rodríguez Triana, del Partido Comunista Mexicano; José Vasconcelos Calderón, del Partido Nacional Antirreeleccionista, y Pascual Ortiz Rubio, del Partido Nacional Revolucionario. Este último, según datos oficiales, fue proclamado ganador con más del 93% de los sufragios emitidos y sólo un 5.42% para Vasconcelos. Sin embargo, el vasconcelismo fue particularmente fuerte en Sonora donde este candidato recibió la proporción de votos más altos en la nación. (“As If Jesus Walked on Earth: Cardenismo, Sonora, and the Mexican Revolution”. Adrian A. Bantjes. Rowman & Littlefield, 1998).

“Desde el pueblo tranquilo de Guaymas, y apoyado por sus habitantes generosos y patriotas, he venido observando la más bochornosa de las imposiciones electorales”. Así inicia el Plan de Guaymas redactado por Vasconcelos y publicado el 10 de diciembre de 1929 después de las elecciones federales extraordinarias del 17 de noviembre de ese año. Además, hace un llamado a la lucha armada: “Y considerando que por grave que sea la crisis que se provoca, es mejor la lucha que la indiferencia, he comenzado a instar a todos mis partidarios de corazón bien puesto a que recurran al medio supremo que está al alcance de los hombres dignos: la acción armada”. (Román Iglesias González. “Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la Independencia al México Moderno, 1812-1940”. p. 961-963. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1998).

La promulgación de este documento provocó su encarcelamiento; sin embargo, fue liberado y se exilió en Europa. Años después, el 21 de septiembre de 1938, regresó a Hermosillo y dos meses después se publicó la Ley de Enseñanza Universitaria, que creó la Universidad de Sonora. La Asociación de Universitarios Sonorenses lo nombró presidente honorario el 18 de agosto de ese año. Además, el lema de la Universidad de Sonora: “El saber de mis hijos hará mi grandeza” fue acuñado por este prócer de la educación, José Vasconcelos. Hoy, Sonora se engrandece por el saber de sus hijos.