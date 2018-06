Piranga capucha roja (Piranga ludoviciana)

Profr. Juan Vidal Castillo

La tangara aliblanca migratoria (Piranga ludoviciana) es una especie de ave paseriforme de la familia Cardinalidae (aunque algunas fuentes sitúan su género, Piranga en Thraupidae). Anida en el oeste de Norteamérica e hiberna en el sur de México y América Central.

ESTADO DE CONSERVACION

La especie está muy expandida y es común. No hay indicios de una disminución en su población.

HÁBITAT

Vive en bosques abiertos de coníferas o mixtos; muy extenso durante la migración. Se reproduce sobre todo en las montañas altas del norte, en bosques de pícea, abeto, pino y álamo; rara vez, en bosques de menor elevación, mayormente de roble. En la época de migración puede aparecer en cualquier hábitat, dentro de los cuales se encuentra la Reserva Ecológica Sierra de Álamos Río Cuchujaqui, incluso en el desierto. Hiberna en el trópico, por lo general en bosques de pino y encino o en las lindes de los bosques. En California puede pasar el invierno en arboledas de eucaliptos.

Esta especie, la contraparte occidental de la piranga escarlata, aparece en verano más al norte que cualquier otra especie de su género y llega hasta el noroeste de Canadá. La piranga carirroja nidifica en bosques de coníferas del norte y en montañas altas, si bien durante la temporada de migración puede aparecer en cualquier hábitat, incluso en pastizales y desiertos; los machos suelen llamar la atención por su pelaje brillante al detenerse en jardines suburbanos al final de la primavera.

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

Busca alimento, principalmente, en la copas de los árboles. En general se alimenta con cautela, observando detenidamente en busca de insectos entre el follaje. También vuela para atrapar insectos voladores en el aire. Suele visitar flores, probablemente para alimentarse tanto del néctar como de los insectos que se encuentren allí.

DIETA

Principalmente insectos, algunos frutos y bayas. Se alimenta sobre todo de insectos, como avispas, abejas, hormigas, escarabajos, saltamontes, termitas y cigarras. También consume muchas bayas, como moras y bayas de saúco, y recoge algunos frutos cultivados.

NIDIFICACIÓN

El macho canta durante el final de la primavera y el verano para defender el territorio de nidificación. En las primeras etapas del cortejo, el macho puede perseguir a la hembra entre los árboles. Nido: por lo general, se ubican en árboles de coníferas, como abetos o pinos; a veces, en álamos, robles u otros árboles caducifolios. Suelen estar en bifurcaciones en ramas horizontales y lejos del tronco, a una altura de entre 4,5 y 20 metros del suelo, rara vez más abajo. El nido (probablemente construido mayormente por la hembra) es un cuenco abierto y superficial hecho con ramas pequeñas, hierbas y raíces, que se encuentra recubierto con pelo de animales y raíces finas.

HUEVOS

De tres a cinco. De color azul pálido o verde azulado, con manchas marrones que a veces se encuentran concentradas en el extremo de mayor tamaño. La incubación la realiza solo la hembra y dura alrededor de 13 días. En cuanto sale la cría, ambos padres les traen alimento para. Las crías salen del nido dos semanas después de la eclosión.

MIGRACIÓN

La migración se extiende hasta entrada la primavera y comienza al inicio de otoño, aunque se observan algunas aves en las zonas de reproducción tan tarde como a mediados de junio y tan temprano como a mediados de julio.

EL CAMBIO CLIMÁTICO PODRÍA AFECTAR LAS ZONAS DE ESTA AVE

En el estudio más amplio y detallado de su tipo, los científicos de la Sociedad Nacional Audubon (EU) han utilizado cientos de miles de observaciones de los ciudadanos en la ciencia y los modelos climáticos sofisticados para predecir cómo las aves en Estados Unidos y Canadá van a reaccionar al cambio climático.

CUENTO DE PIRANGUITA

Esto sucedió hace mucho, muchísimo tiempo, cuando la Tierra era un lugar muy frío, muy frío; tanto, que parecía que no había estaciones, una bandada de pájaros que vivía en las tierras norteñas decidió emigrar a parajes más cálidos en busca de temperaturas benignas y, antes de que llegaran las crudas heladas del invierno, emprendió el vuelo con la intención de no regresar hasta la siguiente primavera.

Piranguita, un pajarito del grupo, que tenía el ala medio rota y no podía volar, fue incapaz de emprender el vuelo para seguir a sus amigos.

Piranguita era un pajarito, el más alegre cantante del bosque. Vivía libre en el campo, y desde la mañana a la noche cantaba siempre alegremente. Daba gusto oírle. Todos lo conocían, y todos le querían bien.

Pero en esta ocasión muy triste, se quedó contemplando cómo sus compañeros se alejaban y se iban convirtiendo en un puntito cada vez más diminuto en el cielo azul, hasta que se perdieron completamente de vista.

Cuando se quedó solo, miró a su alrededor, quería encontrar un lugar calentito y seguro en el que poder guarecerse.

No muy lejos de donde estaba, había un espeso bosque lleno de imponentes árboles y pensó: «tal vez ellos puedan protegerme del frío durante las heladas, pues ya no tardarán en llegar». Y aleteando lo mejor que pudo, llegó hasta el lindero del bosque.

El primer árbol que encontró fue un imponente álamo blanco, de hermosas hojas plateadas:

—Álamo, ¿me dejarías vivir este invierno en tus ramas? Sería solo hasta la llegada del buen tiempo —le dijo el pajarillo.

—¡Vaya idea absurda que has tenido! ¡Claro que no te dejaré vivir en mis ramas! ¿Acaso no ves que ya tengo bastante trabajo con cuidar de mis hojas? ¡Lárgate!

El pajarito, con el ala medio rota, se fue volando como pudo y se dirigió hasta el árbol siguiente, un castaño robusto y frondoso:

—Castaño, ¿puedo hacer mi nido en tus ramas hasta que llegue el buen tiempo? Mi ala está herida y casi no puedo volar —imploró el avecita.

—¡Naturalmente que no te dejo! Si te permitiera hacer un nido, picotearías mis ramas y mis castañas y eso es algo que no soporto. ¡Mis ramas y mis castañas son mías y solo mías! ¡Fuera de aquí ahora mismo!

Casi sin fuerzas, el pájaro voló como pudo hasta la orilla del río, donde un enorme sauce estiraba sus brazos hacia la fría corriente:

—Sauce, amigo, tengo el ala medio rota y necesito guarecerme del frío y de las heladas que ya no tardarán en llegar. ¿Podrías protegerme entre tus ramas hasta que vuelva el buen tiempo?

—¡No! ¡De ninguna de las maneras! Yo jamás doy cobijo a desconocidos y a ti no te conozco de nada. No eres como los pájaros que vienen a visitarme cada primavera. ¡Esos sí que tienen clase! Pero tú… —dijo mirándolo con desprecio— ¡Vete!

Desanimado, el pobre pájaro ya no sabía hacia dónde dirigirse y desorientado siguió volando como pudo, con su alita medio rota, pensando que moriría vagando por aquel inmenso bosque, sin recibir ayuda de nadie.

Un abeto, que hacía rato que lo veía volar, le preguntó cuando pasó por su lado:

-Pajarito, ¿adónde vas?

—No lo sé. Estoy tiritando de frío. No he podido seguir a mis amigos en su vuelo porque tengo el ala herida. He pedido a tus hermanos, los otros árboles del bosque, que me cobijaran; solo sería hasta que llegue el buen tiempo, pero ninguno de ellos me ha dejado que hiciera un nido en sus ramas y yo ya no puedo apenas volar con mi ala medio rota.

—Ven a mis ramas —le dijo el amable abeto—, puedes elegir la que más te guste. En este lado, reguardado del viento helado del norte, estarás más caliente.

—¡Muchas gracias! —dijo agradecido el pajarito— ¿Me dejarás quedar durante todo el invierno?

—¡Naturalmente! —respondió el abeto—, nos haremos compañía mutuamente.

Un pino, que estaba muy cerca del abeto y lo había oído todo, le dijo al ave:

—Pajarito, yo puedo ayudar también. Aunque mis ramas no son frondosas, puedo defender un poco del frío a mi primo el abeto. Haz tu nido en este lado; yo pararé el viento y os protegeré a los dos.

Contento, el pajarito construyó su nido en la rama más grande del abeto, muy cerca del pino, que lo amparaba también con sus ramas.

Bajo los dos árboles crecía un arbusto de enebro, que al oír lo que ocurría le dijo al pajarito:

—Yo también puedo ayudarte si quieres. Puedes alimentarte de mis bayas cuando tengas hambre. ¡Seguro que te gustarán!

El pajarito era feliz en su casa, tan caliente y confortable, y con su nueva familia. Cada día bajaba a visitar al enebro, que le ofrecía gustoso sus frutos para que se alimentara.

Los árboles que no habían querido ayudar al pajarillo no dejaban de murmurar.

—Yo jamás le prestaría mis ramas a un pájaro extranjero que no conozco de nada —decía el sauce.

—A mí me daría miedo perder mis castañas —añadía horrorizado el castaño.

—Mis hojas son lo más importante para mí —sentenciaba el álamo.

Y los tres, muy altivos, retiraron la palabra a sus primos, los árboles que habían cobijado al pajarito herido.

Poco después, llegó el Rey Invierno al bosque. Majestuoso y frío, apareció seguido de sus revoltosas hijas Nieve y Escarcha y de sus traviesos hijos Viento y Hielo, que corrían por todos los rincones del bosque, jugando a perseguirse. Les encantaba jugar al escondite

entre los árboles. Soplaban sus alientos gélidos sobre las hojas y estas se estremecían y caían al suelo muertas de frío:

—¡Te encontré!

—Papá, ¿podemos ir a jugar entre aquellos árboles? —preguntó Escarcha a su padre Invierno, señalando hacia el lugar en el que el pajarito tenía su casa.

—No, no juguéis allí. Aquellos árboles han sido buenos y generosos con quien les pidió ayuda; por eso voy a hacerles un regalo: les permitiré conservar sus hojas siempre verdes.

Y así fue como aquel invierno al abeto, al pino y al enebro no se les cayeron las hojas como al resto de los árboles del bosque. Las conservaron hasta la primavera siguiente, cuando les nacieron nuevos brotes. Y, desde entonces, han seguido siendo así.

¡Les deseo un bendecido día!