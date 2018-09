Pierde Paskolas invicto ante Fortaleza

Por: Javier Vázquez

Los Paskolas de Navojoa, cayeron por primera vez en el Circuito de Baloncesto del Pacífico al perder 77-66 ante Fortaleza 31 de Mazatlán, Sinaloa, ante un entradón en el Gimnasio Municipal Armando Islas Covarrubias.

El equipo de casa, fue exigido desde el primer minuto del encuentro al iniciar perdiendo antes del primer tiempo fuera que pidió la tribu el marcador que apenas se estrenaba era de 7-2 a favor de los sinaloenses.

Las canastas que no hagas te las harán y así fue el primer cuarto, Paskolas llegó un sinfín de veces al aro enemigo, pero simplemente el balón no quiso entrar, caso contrario al cuadro de Fortaleza 31 quienes no se cansaron de encestar tiros de larga distancia a cargo de Miguel Reza, terminando el primer cuarto 23-17 a favor de los mazatlecos, no sin antes tener al final del cuarto destellos de Ángel ‘Rojo’ Yépiz.

El segundo cuarto fue un episodio en donde Navojoa trató de enderezar el camino, el juego se volvió más peleado en la pintura que por momentos hubo destellos del cuadro de casa, a cargo de G’mitri Rice y de nuevo el navojoense Ángel Yépiz, pero dominando Fortaleza 31 la duela por marcador de 36-29.

Después de regresar del descanso el cuadro sinaloense hizo del Gimnasio Municipal una fortaleza y siguió jugando excelente basquetbol, mientras que la escuadra local que no sigue jugando a nada, no pudo ante los ataques de los visitantes y terminó el tercer episodio 66-51.

El último perIodo, Paskolas entró a la duela desesperados por reducir la ventaja y eso les dio resultados que después de ir abajo por 15 unidades, los destellos de Kenny Bellinger y G’mitri Rice dieron fruto, pero el tiempo no les alcanzó y cayeron con el definitivo 77-66.

De nuevo la afición navojoense está con el equipo, y se volcaron a las gradas del Gimnasio Municipal a apoyar a sus Paskolas quienes esta vez por más que lucharon no pudieron ante un equipo mazatleco que sabe a lo que juega y se impusieron desde el primer minuto del encuentro.

G’mitri Rice finalizó con 23 unidades.