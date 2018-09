Pierde activista paz de su vida

Por: Fabiola Navarro

Anabela Carlón, defensora indígena del territorio Yaqui en el conflicto del gasoducto, nunca olvidará el 13 de diciembre de 2016, cuando junto con su esposo fue secuestrada por un comando de Policías Estatales.

La abogada y activista yaqui dice que desde esos hechos a la fecha, le ha costado trabajo recobrar la confianza. “Ya no salgo a la leña, tengo miedo ir a Ciudad Obregón, ya no ando a gusto en mi territorio, me ha limitado bastante el moverme”.

“Pero bueno, hemos recuperado el valor de seguir avanzado en la lucha y de alguna manera he de morir, eso sí lo sabemos, pero sí me gustaría seguir viviendo segura”, relató Carlón, tratando de disimular el nudo en la garganta que le provocan los recuerdos.

Francisca Vázquez, también opositora al gasoducto, narró con impotencia el no vivir segura y seguir sufriendo agresiones por parte de sus hermanos yaquis, después del 10 de mayo del presente año, cuando fue agredida y baleada.