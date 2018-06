Piden rehabilitar calles de Esperanza

Por: Luz del Carmen Paredes

Si las lluvias dañaron el pavimento en la ciudad, en las comunidades rurales el daño fue mayor.

No sólo no se puede transitar por las calles pavimentadas, el problema es generalizado, las calles están llenas de baches que en muchos casos no se pueden ver porque todavía están los charcos.

Un ejemplo de esto es la Comisaría de Esperanza, que desde antes del paso de la depresión tropical “Bud” el pasado viernes, ya estaban las calles dañadas, ahora el problema se agravó.

“No se puede transitar sin caer a un bache, ya que si le sacas la vuelta a un hoyo, caes en otro, y aunque algunos vecinos han colocado señalamientos, no es suficiente”, reclamó Adriana Amarillas Serrano.

La vecina del centro de la comisaría, señaló que la problemática es añeja y las autoridades simplemente se hacen de la vista gorda, “el día de la lluvia también colapsaron algunos drenajes, por la calle Cuauhtémoc al norte, casi llegando al canal”.

Carmen María Rodríguez López, indicó que en el centro el pavimento está destrozado y ahora hay más baches, “ya no basta bachear, como lo han hecho en las últimas administraciones, se tiene que pavimentar de nuevo”.

Pero se conforman con venir a bachear, “cuando lo hacen, porque en muchos casos los vecinos han tenido que echar tierra a los hoyancos para poder transitar”.

Los vecinos demandan la rehabilitación de las calles, mínimo que entren las máquinas para emparejarlas, donde es terracería.