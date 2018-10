Piden maestros ser evaluados

Integrantes de la Alianza de Maestros se pronunciaron porque continúe la evaluación educativa y la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplique el examen previsto para noviembre.

Miembros de la organización civil afirmaron que la evaluación permite hacer un diagnóstico de las habilidades y retos que enfrenta el magisterio nacional.

“Nosotros estamos para que continúen las evaluaciones y para que permanezcan en el tiempo”, afirmó José Ricardo Fernández Candia, presidente de la Alianza.

“Estamos por que el INEE continúe, no se le quite la autonomía y que sigan existiendo las evaluaciones”.

El dirigente expuso que las evaluaciones son perfectibles y se deben hacer las modificaciones necesarias.

“Hemos visto en los foros que hay propuestas muy loables, muy buenas y ojalá y se retomen, pero no que se suspendan las evaluaciones”, aseveró.