Piden investigar finanzas Isssteson

Tiene daño patrimonial de seis mil millones de pesos desde hace nueve años, dice Sindicato

César Fraijo

Líderes de varias organizaciones sindicales, encabezados por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), se reunieron con integrantes de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para que el Congreso del Estado haga una investigación en las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) desde la administración de Guillermo Padrés.

El secretario general del organismo sindical, Cuauhtémoc González Valdez, dijo que no sólo hay escasez de medicamento, también no se autorizan las jubilaciones y que existen compañeros que no están siendo atendidos en ciudades como San Luis Rio Colorado, Navojoa y el mismo Hermosillo.

“Estamos solicitando una atención especial al Isssteson. El director nos dijo que está dispuesto a acudir al Congreso para dar los números del déficit que está arrastrando esta institución, de 650 millones de pesos al año. Estamos planteando que el mismo Instituto reconoció que desde el 2015 que hay un desfalco o daño patrimonial de seis mil millones de pesos, provocado por la anterior administración”, indicó.

Lamentó que las autoridades aseguraron que había denuncias penales y resulta que ni se ha recuperado el recurso de los seis mil millones de pesos, ni tampoco sancionado a quienes presuntamente hayan resultado responsables.

Ni siquiera aspirinas hay, no se está atendiendo. Esto es ya algo inaudito, porque son aproximadamente 180 mil derechohabientes en todo el Estado, no sólo trabajadores y familiares, los que tienen derecho a que se le preste el servicio de salud, expuso.

Recordó que el director del Isssteson comentó que tienen un déficit en este año de 650 millones; es decir, que no tienen recursos para atender la problemática y como una manera de resolver el problema de desabasto, se destinarán 48 millones para tener medicamentos hasta diciembre; pero el problema es que para las enfermedades crónico-degenerativas no se están entregando fármacos.

El 83 por ciento la atención; es decir, de seis mil recetas, mil 500 no se entregan. Esto sucede a diario. “No puede ser que no se pueda resolver el faltante de medicamento”.