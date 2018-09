Piden iluminar bulevar Ramírez

Por: Fabiola Navarro

Son pocos los espacios en la ciudad que se pueden utilizar para activación física, y los que existen no tienen la infraestructura adecuada.

Uno de los lugares que desde hace años es utilizado por deportistas, es el camellón del bulevar Ignacio Ramírez; sin embargo, por las noches peligran por la falta de alumbrado público adecuado.

Difícilmente se puede ver en el interior del camellón, que, por lo regular, está lleno de lodo porque constantemente los riegan. Actualmente el pasto está muy alto, porque no ha sido podado.

“Iba corriendo y caí en un charco de lodo porque está completamente obscuro. Me resbalé a la altura del bulevar, entre Coahuila y Tabasco. Deberían de poner lámparas en el interior”, señaló Carmen Figueroa, vecina.

Por su parte Iván Rocha López, deportista, señaló que de la calle California hacia la Michoacán, no hay iluminación adecuada: “Iba corriendo y no había gente, solo una mujer haciendo ejercicio, a la que le salieron al paso dos sujetos que fumaban y tuvo que cruzar la calle, porque la empezaron a acosar. También hace falta vigilancia por parte de policías”.