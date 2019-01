Piden declaratoria de desastre en el Mayo

Fabián Pérez

Agricultores del Valle del Mayo pidieron al Gobierno Federal se declare como zona de desastre a esta región por la afectación de 12 mil hectáreas de hortalizas y legumbres a consecuencia de las recientes heladas del 30 y 31 de diciembre.

Demandaron a las autoridades federales y estatales acciones y medidas inmediatas para hacer frente a la crisis agrícola que ocasionó el extremo frío y temperatura de hasta -3.9 grados bajo cero.

En reunión celebrada en el Distrito de Riego 038 del Río Mayo (DRRM), además se acordó entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno y productores agrícolas, lograr que haya una destrucción rápida de los cultivos siniestrados para iniciar la resiembra y sostener una reunión con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula.

El secretario de Agricultura en Sonora, Jorge Guzmán Nieves, consideró importante además que se gestione ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un volumen adicional de agua de presa para el establecimiento de los diferentes cultivos, agilizar el pago de los seguros agrícolas, entre otras acciones.

Señaló que el Gobierno del Estado ya prestó al DRRM maquinaria y equipamiento para la perforación de pozos.

“Lo que necesitamos ahora es que la Conagua les apruebe al Distrito de Riego el cambio de ubicación para la perforación de pozos, una gestión que la apoyamos con mucha responsabilidad”, expresó.

La diputada federal por el 07 Distrito, Hildelisa González Morales, hizo su compromiso de exhortar al Ejecutivo, mediante un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión, y se reconozca la emergencia por las pérdidas millonarias en los campos agrícolas del Valle del Mayo.

“Yo sé que en el caso de la Sader va actuar de manera pertinente, creo que hay la voluntad política y el compromiso que se ha suscrito a través de las distintas reuniones que hemos tenido a nivel nacional para buscar una solución a los problemas”, enfatizó.

César Javier Granich Duarte, presidente de la Sociedad de Usuarios del DRRM, reiteró que las pérdidas económicas por las recientes heladas ascienden a más de mil millones de pesos.

Destacó que no sólo se perderá el 30 por ciento de la derrama económica que genera el sector de hortalizas y legumbres, sino que también se perderán más de 600 mil jornales.

“Prácticamente con esta contingencia meteorológica en los campos agrícolas de la región, se paraliza la economía local. Es un tema social que se puede volver crítico si no se hace nada al respecto de manera rápida,” advirtió.

Expuso que se viene otra problemática como es el volumen que se habrá de requerir para restablecer y rescatar los cultivos que ya están en pie.

“El problema es que no tenemos el almacenamiento en la presa; por lo tanto, es una situación muy crítica y de emergencia que no se debería tomar a la ligera”, aseguró.

Se acordó una reunión más para el 9 de enero, a las 10:00 horas, en la sala de juntas del Distrito de Riego del Río Mayo.

En la reunión de ayer estuvieron Ramón Osuna Quevedo, coordinador general de Delegaciones; Daniel Ibarra Guerra, delegado de la Sader en Sonora; Jorge Guzmán Nieves, secretario de Agricultura en el Estado, así como los alcaldes de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, al igual que la diputada federal por el 07 Distrito, Hildelisa González Morales, y la legisladora local por el XIX Distrito, Griselda Soto.