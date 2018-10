Piden ambulantes seguir trabajando

Denuncian hostigamiento de dirigente de la Fundación Madrazo

Francisco Minjares

Vendedores ambulantes de la localidad, se manifestaron en el Palacio Municipal para pedir la intervención de la autoridad y que le permitan a Filiberto Rojas López laborar.

El comerciante explicó que ya tiene cinco días sin poder trabajar, después de que fuera desalojado por el presidente de la Fundación Madrazo, Reynaldo Castillo, quien obtuvo un permiso para su ex esposa en el primer cuadro de la ciudad, por lo que acudieron a dicho recinto, en el que fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán.

“No se me hace justo que esta persona nomás porque tiene sus ideales deje a una familia sin comer. Nosotros trabajamos al día. Estamos al día y ya tenemos cinco días sin trabajar. El lunes de la semana pasada fui desalojado por unas personas acompañadas de Reynaldo Castillo, valiéndose de la Fundación Madrazo. Pero esta persona está dejando 15 años de trabajo fuera, nomás porque le adquirió un permiso a su señora esposa en el mismo lugar donde nosotros vendemos papas y frituras. A mí no se me hace justo”, detalló. Los manifestantes acudieron a pedir que se les deje trabajar en paz y que se les permita seguir vendiendo sus productos.

Recientemente, el presidente de la Fundación denunció que el centro comercial se encuentra repleto de personas del sur del país y está pidiendo que se respete a los comerciantes de la localidad, sobre todo aquellos agremiados a la asociación que preside.