Piden acelerar los bebederos

Por: Fabiola Navarro

El miembro de la Organización Ciudadana en Cajeme, Rosendo Arrayales Terán, urgió al Gobierno Municipal para que construya los bebederos públicos que se autorizaron por Cabildo tras la petición de la misma OCC.

Esto luego de que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitiera una declaratoria de emergencia en varios municipios ante la onda cálida que inició el 28 de mayo.

“Hasta la fecha no tenemos claro cuándo se van a instalar estos 5 bebederos que se aprobaron desde el 25 de junio de 2014 en el acuerdo de Cabildo 203 y luego el 25 de junio de 2015 en otro acuerdo. Llega esta administración y no había presupuesto y en ese sentido únicamente se instalarían 5, más otros 2 que donó un reconocido empresario, pero hasta la fecha y pese a que ya fueron aprobados, no se han instalado.