Pide Obama a demócratas recuperar la Cámara Baja

NOTIMEX.-

El ex presidente estadounidense, Barack Obama, llamó ayer a los demócratas a acudir masivamente a las urnas en las elecciones legislativas de noviembre próximo, a fin de recobrar el control de la Cámara de Representantes y restaurar el sentido común del sistema político.

Menos de 24 horas después de haber pronunciado un discurso en Chicago, en el que denunció las políticas de odio y resentimiento del presidente Donald Trump, a quien identificó por su nombre, Obama buscó motivar a la base de su partido, al igual que a los independientes, de cara a las elecciones legislativas.

Ante cientos de entusiasmados seguidores, el ex mandatario hizo un llamado a dejar atrás la apatía política, asegurando que ha sido una de las causas del ascenso de voces extremas en la arena política y social.

“Donde hay un vacío en nuestra democracia; cuando no participamos, no estamos poniendo atención, no nos activamos, otras voces ocupan el vacío”, apuntó.

Obama deploró la división que existe en el país a partir de políticas que buscan generar desunión y señalar presuntos responsables de fenómenos sociales, todo lo cual ha generado una negativa espiral que se ha mantenido por varios años.