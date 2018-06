Pide Meade voto de confianza

En el último día de campañas, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, hizo un llamado al voto de confianza de la ciudadanía.

En un mensaje en Twitter, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista (PVEM) prometió no fallar si los votantes lo eligen.

“Hoy termina esta campaña. Les agradezco de corazón el que me hayan permitido transmitirles mi propuesta, pensamiento y sentimiento”, escribió.

“Ahora, la reflexión y decisión está en sus manos. Les pido su voto en las urnas pero, sobre todo, su voto de confianza. No fallaré”.

Este miércoles, Meade encabezó cierres de campaña regionales en Monterrey, Nuevo León, y en Saltillo, Coahuila.