Pide Etchojoa atención para los indígenas

En la visita del candidato a la Presidencia de la República, los ciudadanos exigen dignificar a los pueblos originarios

Por: Roberto Aguilar

Las comunidades indígenas del sur de Sonora siempre han vivido a la sombra de los gobiernos federales, por lo cual exigen atención a quien llegue a la Presidencia de la República.

El candidato de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, José Antonio Meade ratificó su compromiso con las comunidades indígenas de Sonora en su gira por la región.

Sostuvo que este sector de la población tiene que estar representado en la vida política del país, en este sentido, se comprometió a darles voz para que sus necesidades estén presentes y sean tomadas en cuenta en los congresos.

El candidato de la coalición Todos por México dijo que las raíces multiculturales representan un enorme potencial para el crecimiento de la nación y en consecuencia, los pueblos indígenas debe jugar un papel importante en la toma de decisiones, así como en la creación de políticas públicas que atiendan sus demandas más fehacientes.

Meade afirmó que hará equipo con ellos y trabajará por dignificar a estas comunidades, señaló que tejerá alianzas con abogados, educadores, psicólogos y licenciados en desarrollo rural, entre otros actores clave para que cuenten con las herramientas necesarias, las cuales les ayuden a tener mejores condiciones de vida.

El abanderado presidencial manifestó que México tiene un futuro promisorio y advirtió que no permitirá que se ponga en riesgo su desarrollo.

“No vamos a poner en manos irresponsables la conducción de este país, no vamos a ponerlo en manos de quien no está preparado”, aseveró el abanderado presidencial en un encuentro con representantes de los municipios del sur de Sonora.