Pide AMLO defender voto

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a sus seguidores a inscribirse como representantes de casilla para defender el voto en la jornada electoral del próximo 1 de julio.

De acuerdo con el tabasqueño, ya tienen cubierto prácticamente todo.En un video subido a su cuenta de Facebook, el ex jefe de Gobierno lanzó la invitación para que antes del lunes 18, cuando vence el plazo para que se cierre la etapa de inscripción en el Instituto Nacional Electoral (INE), loes electores vayan a las oficinas de Morena en estados y municipios y se anoten como representantes de casilla.

López Obrador convocó a todos aquellos que tengan la disposición, “como buenos demócratas”, de ir a donde todavía no se tiene a todos los integrantes de las casillas, a “quienes estén dispuestos a darle a la democracia todo un día, el domingo 1 de julio, desde muy temprano, hasta tener las actas y participar en los festejos donde vamos a triunfar”.

Remató: “Vamos todos a hacer historia, para que haya democracia en el país, cuidar los votos, que no se queden las casillas sin representantes. Se los encargo mucho. Estoy seguro que ustedes nos van a ayudar”.