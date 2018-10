Pese a resolución del TJA, designarán a funcionarios del Congreso del Estado

César Fraijo

La resolución del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que ordenó a la presidente del Congreso del Estado la restitución de los directores y subdirectores, no será impedimento para que hoy haya nuevas designaciones.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Rosa María Mancha Ornelas, en rueda de prensa informó que la postura de la LXII Legislatura de mantener cesados a los directivos despedidos es por la decisión de la Diputación Permanente, de acuerdo con la circular 35, presuntamente firmada por el diputado Rafael Buelna Clark.

La medida ordenada por el TJA ayer, no es legalmente procedente, pues el juicio de nulidad no aplica a circulares, que es el documento base del juicio, tanto de amparo ante el juez Segundo de Distrito (federal) y ante la Sala Especializada dicho órgano jurisdiccional, señaló la legisladora empalmense.

Agregó que no hay marcha atrás en las decisiones tomadas por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del nombramiento de los nuevos directivos y los removidos seguirán sin ejercer sus funciones.

“No nos vamos a hacer para atrás, ni siquiera un paso para agarrar aviada. Esta demanda de nulidad de los ex trabajadores es improcedente, ya que un juicio de nulidad no aplica en contra de circulares, pero lo más lamentable es que el Tribunal ordena la inmediata reinstalación a pesar de que dicha medida no es legalmente procedente”, insistió Macha Ornelas.

Mauro Arturo Rivera León, asesor jurídico de la Presidencia del Congreso del Estado, destacó que legalmente no se incurre en ninguna violación a la ley ni en desacato el hecho de que se proceda al nombramiento de los nuevos funcionarios, como argumentó el abogado de los funcionarios cesados.

Esta resolución del TJA se va a un recurso de revisión por parte de Congreso del Estado ante el propio Tribunal y en caso de ser desfavorable el Congreso, dijo, recurrirá al amparo ante un Juzgado que determinará quién tiene la razón en este conflicto laboral entre (ex) trabajadores y Congreso.

El asesor externo explicó que este es un conflicto netamente constitucional, a partir de las reformas constitucionales aprobadas en agosto pasado, cuyo objetivo fue limitar las posibilidades de hacer uso de sus facultades.

“Limitó la capacidad del Congreso de emitir su propio presupuesto y del presupuesto de la entidad federativa; asimismo, concedió un veto móvil al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial le otorgó la facultad de controlar los puntos de acuerdos y las declaraciones políticas del Congreso”, enfatizó.

Esta “reforma blindaje” ha sido una de las más cuestionadas en México con cinco controversias de diferentes organismos y entes públicos en su contra que consideran estas reformas como inconstitucionales, explicó Rivera León.

Explicó que el juicio de amparo promovido por los trabajadores no ha concluido y consideró que será declarado improcedente ya que los juicios de amparo no proceden cuando no son contra un acto de autoridad.

Estimó que la contratación de personal es un acto obrero-patronal y no un acto de autoridad.

Además, señaló, es improcedente porque no se ha agotado una vía previa, laboral o administrativa y a los quejosos no les asiste la razón, al no gozar de los derechos que pregonan.