Por: Roberto Aguilar

Intransitable está la calle Sirebampo de Pueblo Nuevo, y vecinos del lugar aseguran que ya tiene más de tres años que no se raspa el tramo, por lo que, con las lluvias se ha vuelto de difícil acceso.

Ubicada entre la calle Tesopobampo y Barebampo, la calle está muy deteriorada y algunos carros se han descompuesto por las condiciones del camino.

Aseguran que no se le puede sacar la vuelta, pues para quienes viven en el tramo, es el único acceso, por lo que piden que se raspe, si no se puede pavimentar.