Pequeñas acciones contribuyen a la paz

Padre Lauterio dice que ser buen cristiano no es solamente orar

Por: Fabiola Navarro

Las pequeñas ac­ciones cotidianas pueden ayudar en la recons­trucción de la paz en la sociedad actual, comentó el sacerdote del Santua­rio de Guadalupe, Javier Aníbal Lauterio Valdez.

Estas acciones van desde no pasarse un se­máforo en rojo y no come­ter algunas otras infrac­ciones de tránsito.

“El compromiso mo­ral de un cristiano no es nada más orar, sino ha­cer acciones cotidianas que contribuyan a la paz y pueden ser desde guar­dar la paciencia, hasta no violentar.

Guardar la paciencia al manejar, no pasarse un alto incluso, no exceder el límite de velocidad es un acto de paz no agandallar el estacionamiento de otros también, no insul­tar y no violentar, hacer una obra de misericordia, cosas muy concretas”, manifestó.

Asimismo, comenza­ron con el “rezatón” el pasado 11 de diciembre, en donde participan tam­bién 500 personas orando por la reconstrucción de las familias y culminará el 31 de marzo.

Ese mismo día, tendrá lugar una misa por la paz, como parte de una jorna­da que se ha realizado de Julio a la fecha.