Pensión oportuna

Exigen a Isssteson se regularicen depósitos a primeros días del mes

Por: Mónica Miranda

Cerca de 200 jubilados y pensionados del Isssteson han firmado la exigencia dirigida a la institución para que se les regularice la fecha de pago mensual entre los días 31 al 2 de cada mes y en el caso de días festivos se adelante el depósito, razón por la que ayer lunes se manifestó un grupo representativo por fuera de la Casa Club del Instituto.

Rafael Borbón Siqueiros, vocero de los jubilados y ex docente de la Universidad de Sonora dijo que tanto el Gobierno del estado como la dirección del Isssteson les mintieron respecto a los acuerdos que se pactaron en reuniones pasadas en diciembre, por lo que protestarán nuevamente para que se respeten las promesas hechas por la autoridad.

Reclaman también la escasez de medicamento en las farmacias para enfermedades como la diabetes, hipertensión y problemas de próstata en el caso de los hombres.

“No se nos otorgan los medicamentos a tiempo, nos pagan después del día 4 ó 5, nuestros compromisos con los bancos o tiendas departamentales son el día primero o el día dos y nosotros tenemos que estar pagando intereses moratorios porque la institución no nos está pagando a tiempo”, apuntó. Borbón Siqueiros.

Indicó que de no quedar cubierto el pago mensual antes del 5 de junio, cerrarán la calle Serdán en protesta, por fuera de la casa Club de Jubilados y Pensionados del Isssteson en el centro.

Señaló que este problema lo padece todo el gremio de pensionados, principalmente maestros, sin embargo no todos se animan a alzar la voz e involucrarse en las protestas.