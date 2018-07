Peligro sobre ruedas

Circulan motociclistas sin casco, denuncia Tránsito

Por: Ma. Guadalupe Vázquez

La falta de casco en conductores de motocicletas sigue siendo una de las principales infracciones que aplica la Dirección de Tránsito Municipal en Navojoa.

Gustavo Yépiz Gaz, director de la dependencia, mencionó que pese a las campañas de prevención de accidentes y a la aplicación de multas, conductores de estas ligeras unidades siguen circulando por la ciudad de Navojoa sin la debida protección.

Mencionó que el no conducir con casco o algún tipo de protección los hace vulnerables a su seguridad en caso de algún accidente.

“Siguen circulando y nosotros seguimos infraccionando al motociclista que no trae casco”, señaló.

“Si los motociclistas traen licencia y tarjeta de circulación no se le recoge la moto, pero si no, se les decomisa hasta que paguen la multa”, externó.

Expuso que el Reglamento de Tránsito indica que el motociclista que no traiga casco debe ser multado, pero puede continuar circulando siempre y cuando traiga la documentación requerida.

Recordó que de cada ocho accidentes, en al menos seis participan conductores de motocicleta, por lo que es importante que conduzcan con casco de seguridad.

“Es importante hacer conciencia en los conductores y respetar los reglamentos de Tránsito. Sobre todo los motociclistas, de conducir con las medidas de protección para evitar daños físicos en algún tipo de accidente”, indicó.