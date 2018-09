Pegan “Grito” por adornos

Lamentan huatabampenses que ninguna figura adorne Palacio en estas fiestas

Por: Fabián Pérez

La falta de adornos en Palacio Municipal de Huatabampo desató una ola de críticas a las autoridades, pues a escasos tres días de que se lleve a cabo el Grito de Independencia, el recinto no cuenta con algún símbolo patrio.

Los huatabampenses lamentaron el descuido y la falta de interés por parte de la administración municipal, por colocar algún tipo de adorno que ayuda a resaltar las fiestas patrias.

Algunas personas han propuesto hacer equipos para acudir a la Plaza Juárez y a Palacio Municipal para realizar labores de limpieza.

“No hay que esperar a que todo lo haga el Gobierno. Ánimo, juventud, hay que hacer labor social por su pueblo,” invitó Bernardo Velderráin Gastélum.

Algunos ciudadanos comentaron que es falta de actitud por parte de la autoridad municipal, pues los adornos patrios, como los navideños, se encuentran resguardados en la bodega del Centro de Usos Múltiples (CUM).

Muchos huatabampenses han calificado a esta administración municipal como la peor en la historia, pues además de la falta de interés por este tipo de eventos patrios, dejarán graves problemas en agua potable y recolección de basura, principalmente.

“Qué feo por lo que estamos pasando los huatabampenses: falta de agua, no pasa el carro de la basura y no hay quién adorne nuestro pueblo. Es una tristeza lo que está pasando, nunca se había visto esto,” dijo Milagros.