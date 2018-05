Pega inseguridad a los abarroteros

Francisco Minjares

Los robos y el vandalismo que se viven en el municipio, han golpeado a los propietarios de abarrotes de la localidad.

Los tenderos deben cerrar antes o salvaguardarse y a sus productos tras rejas protectoras, en busca de evitar que los atraquen o hurten mercancía.

“A mí me ha tocado que me asalte dos veces la misma persona. Hemos llamado a la Policía, viene, levanta el reporte, pero el tipo anda libre. Ya mejor puse una reja, cámaras de vigilancia y yo abro con sistema eléctrico para que entren los clientes, hay gente que me dice que exagero, pero ya me han tocado esos asaltos y no quiero más”, detalló Ana Galaviz, propietaria de un abarrote.

Entre las zonas más conflictivas de Cajeme, de acuerdo con la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, se encuentran la colonia Cajeme, Villa Bonita, Beltrones, Libertad, Leandro Valle, por nombrar algunas.

Sin embargo, este problema se tiene en todo el Municipio, en las diferentes colonias y comisarías.

Alberto Quiroz dijo que él tiene un abarrotes en la colonia Leandro Valle, y en más de dos décadas los últimos años han sido los más inseguros para ellos, ya que han sufrido hasta cuatro asaltos en muy poco tiempo.