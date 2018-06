Paul Stanley se lanza contra Adal

Paul Stanley rechazó que esté en pláticas para irse a Azteca, y aprovechó para lanzarse contra Adal Ramones.

El intercambio de declaraciones entre ambos comenzó porque Roxanna Castellanos y Stanley se burlaron de Adal en “Cuéntamelo… ya, al fin” luego de conocerse su decisión de cambiar de Televisa a TV Azteca para conducir “La Academia”.

Poco después, Adal fue cuestionado sobre esto y aseguró que le causó gracia el asunto, pero aprovechó para revelar que tanto Castellanos como Paul Stanley también estaban en pláticas para cambiarse a Azteca.

Entonces, en la más reciente edición de “Cuéntamelo… ya, al fin”, Castellanos y Stanley dijeron si era cierto que cambiaban de televisora o no.

“¿Nosotros a TV Azteca? Pues qué, dónde me viste la mugre en las uñas o qué me escuchaste hablar así de: ‘mirastes’, ‘dijistes’, ‘vistes’ ¡Por favor!”, dijo Paul Stanley.

Además señaló que a cierta edad las personas pueden presentar demencia senil y decir cosas que no.

Pero ahí no terminó, pues también expresó:

“Apenas llegó Adal a Azteca y luego, luego agarró la escuela de la Chapoy (haciendo referencia a la titular de ‘Ventaneando’) y de Pedrito Sola, bien víbora”.

Roxanna Castellanos, en su papel de Deyanira Rubí, también rechazó que piense cambiarse a Azteca. “Son puras mentiras”, aseguró.