Pati Chapoy no se va de “Ventaneando”

Pati Chapoy dijo que no se irá de “Ventaneando”, mucho menos de Tv Azteca, que se suscitaron después de que los televidentes se percataron de varios días de ausencia y en su lugar habían estado tomando el cargo Pedro Sola y Daniel Bisogno.

Sin embargo, Pati Chapoy afrontó los chismes y ante una entrevista por parte del Universal en la que dijo: “Acuérdate que en las redes si tú dices que estás bien, alguien va a decir lo contrario. Cada quien quiere tener una propia historia de lo que sucede, estoy bien, estoy contenta, me quieren y me chiquean mucho en Azteca. Yo los quiero y trabajo lo mejor posible, porque es mi gusto”, afirmó.

Por otra parte, Pedro Sola confirmó lo que la titular del programa dijo: “Yo la veo diario y no está nada mal de salud.