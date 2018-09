Pastrana regresa a la vocalía del baloncesto

Por: Javier Vázquez

La nueva administración municipal a cargo de Rosario Quintero, está moviendo sus piezas en los diferentes puestos administrativos, y muy atentos se encuentran los deportistas de Navojoa para ver a sus próximos vocales ante el presidente municipal.

Uno de ellos es la vocalía de baloncesto, que en la administración pasada se tuvo mucha controversia, ya que casi cerró las puertas en las narices a dos de los mejores promotores del baloncesto juvenil, pero esto ya acabó y las aguas regresan a su cauce.

Se amaneció con la noticia de que Ricardo Alberto Pastrana Corral regresará a la vocalía del baloncesto, en una noticia que sorprendió a propios y extraños.

En exclusiva para este matutino Diario del Mayo, Pastrana comentó que fue una noticia que no se esperaba, “La verdad me sorprendió el llamado de nuestra alcalde Rosario Quintero, agradecerle la confianza y no los vamos a defraudar, vamos a seguir trabajando por el bien del baloncesto y sobre todo de los jóvenes”.

“Queremos unir fuerzas están todos invitados a que se sumen a este proyecto, una de nuestras metas será el arreglo del techo del gimnasio municipal de Navojoa, y claro está vamos a buscar a como dé lugar traer eventos nacionales e internacionales para el basquetbol”.

Continuó, “se tienen muchos planes y vamos ir bajándolos a como vaya pasar el tiempo, se van a continuar con las categorías que se tienen hasta el momento en el ráfaga local, pero también se tiene planeado iniciar un interprimarias e interprepas”.

Pastrana Corral, apuntó, “Hay mucho trabajo por hacer y tenemos todo el apoyo de Rosario Quintero, queremos que el basquetbol siga creciendo y daremos también el apoyo a los Paskolas de Navojoa”, finalizó.