Parquímetros voraces: se tragan las monedas

Hay quejas de automovilistas por el mal funcionamiento

Por: Roberto Aguilar

Ciudadanos reportan mal funcionamiento en diversos parquímetros del centro de Navojoa, ya que se tragan las monedas y no marcan el tiempo permitido para el estacionamiento.

Refieren que la ciudad es pequeña para contar con estos dispositivos, los cuales han causado molestias entre los automovilistas.

Rubén Mendoza García dice que ya van varias ocasiones en las que el parquímetro le traga la moneda y no marca un tiempo permitido, por lo que en dos ocasiones ha sido acreedor de una multa.

“Una ocasión dejé un letrero diciendo que el aparato no servía, que ya había echado dinero y no me marcó nada, pero aún así me pusieron una multa. Esto ya es un negocio redondo”, dijo.

Reconocen las obras que se han realizado con lo recaudado, pero exigen que no se tengan fallas en estos aparatos, ya que no consideran justo ser acreedores de sanciones, cuando sí se echan monedas.

Sandra Amarillas dijo que es bueno tener un orden, pero que se tiene que tener un mantenimiento minucioso en los dispositivos para evitar estos conflictos sociales.

Por otro lado, quienes han sido víctima de candados en las llantas, refieren que se pierde mucho tiempo para lograr salir de esa situación.

Joel Otero Arias explicó que una ocasión le pusieron la famosa “araña”, la cual lo hizo perder hasta tres horas en lo que pudo ir a pagar la multa y encontraron al policía que colocó el dispositivo.

“Debería haber otra opción o, en su defecto, agilizara el trámite, ya que en ocasiones las dependencias nos quita más tiempo de lo estipulado y no echamos suficiente dinero a los parquímetros y parece que nos están cazando”, comentó.