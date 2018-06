Paris Jackson se despide de su abuelo

Paris Jackson compartió una desgarradora fotografía para despedirse de su abuelo, Joseph Jackson, quien falleció este miércoles a los 89 años.

La hija del también fallecido “rey del pop” ha sido la encargada de publicar que todos los miembros de la familia visitaron a Joe. No obstante, ella fue muy afortunada al tener la oportunidad de demostrarle su cariño, antes de que muriera.

“Eres el hombre más fuerte que he conocido. Tu legado pasará a la historia, igual que tú, como uno de los mayores patriarcas que han existido. Apreciaré cada momento que compartimos hasta el día que muera, en especial los últimos”, escribió en la publicación.

“Te quiero, abuelo. Tanto, tanto, tanto que no hay palabras para describirlo. Siento una inmensa gratitud hacia ti, siempre lo haré. Todos nos sentimos así. Gracias por todo, de verdad. Descansa en paz y sigue adelante. Te veré en mis sueños muy pronto”, agregó la modelo.

Prince, el hijo mayor de Michael Jackson, siguió el ejemplo de su hermana y le rindió homenaje con una imagen y un mensaje, también en sus redes sociales.

“Este hombre es y siempre será un ejemplo de dedicación y fuerza de voluntad. No eligió el camino más sencillo, sino el que era mejor para su familia.

Me enseñaste a sentirme orgulloso de ser un Jackson y lo que realmente implica mi apellido; me enseñaste la importancia de la constancia en los momentos adversos y, sobre todo, me mostraste lo que es la fuerza y la valentía. No ha habido ni habrá otro como tú. Vuela libre. Hasta que nos veamos de nuevo”, escribió el joven de 21 años de edad.