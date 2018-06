Paralizada investigación en contra de padrecistas

Por caso Gisela Peraza

Mónica Miranda

tres años de haber presentado la demanda penal en la Fiscalía General de Justicia en Sonora, por el delito de tortura en perjuicio de Gisela Peraza Villa, la investigación está paralizada, aseveró el abogado Juan Antonio Ortega.

La defensa legal de la ex empleada de la Casa de Gobierno en el sexenio de Guillermo Padrés, acusada de robo y encarcelada injustamente por 4 años, dijo que los principales ex funcionarios señalados en la denuncia como el diputado federal Agustín Rodríguez, se ampararon para no ser llamados a cuentas, lo que provocó retraso en el proceso penal.

“Han declarado más de 15, pero lo han estado evadiendo por medio de amparos, están amparados, Agustín Rodríguez, Ernesto Fernández Portillo está ahorita en la cárcel, algunos judiciales, el Ministerio Público que hizo la investigación, todos ellos están en proceso, pero hasta el momento no se les ha ejecutado orden de aprehensión”.

Mencionó que la FGJE sí ha trabajado, pero están bajo presión de autoridades de mayor nivel, pues por el momento Padrés, principal acusado de Peraza, no ha sido enjuiciado por ningún delito cometido en contra del Estado.

El abogado señaló también que su defensa se ha visto en desventaja debido a que no cuenta con el recurso económico para contraatacar los juicios de protección de sus presuntos agresores. “Hay que considerar que es una muchacha humilde, que no tiene el recurso que estos ex funcionarios; eso también la pone en desventaja”.