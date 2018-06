Paola Rojas pone fin a controversia

La periodista Paola Rojas ha puesto punto final a la controversia que generó la publicación de un video íntimo atribuido a su esposo, el ex futbolista Luis Roberto Alves “Zague”.

Aunque la titular de “Al aire” había pedido –a través de las redes sociales y de su columna un alto a las ofensas que recibió en las redes sociales y asegurado que no tocaría el tema, atendió la petición de un reportero del programa “Suelta la sopa” para enfatizar que “nunca” dará detalles de este incidente personal.

“No tengo nada que decir, nunca voy a decir nada al respecto, nunca. No importan las veces que me preguntes, con respecto a ese tema no voy a decir nada”, respondió tajante.

Respetuosa con el reportero y agradecida por el apoyo que también ha recibido, Paola añadió: “Mucha gente ha sido muy solidaria, ha sido cariñosa, ha sido respetuosa, ha sido cálida, eso lo agradezco y me lo quedo siempre. Mucha solidaridad y respaldo han sido bien importantes (…) A algunos les tomó algunos días recordar que soy madre de familia y qué bueno que ya lo tengan presente (…) Han sido más las muestras de cariño y respeto y con eso me quedo”, finalizó.