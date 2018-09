Paga Oomapas o dejan de operar plantas tratadoras

Por: Francisco Minjares

A unos días de que concluya la administración municipal, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme no ha logrado un acuerdo con la empresa Solaqua por el adeudo de 19 meses en el tratamiento de aguas residuales y dejará un adeudo millonario a la próxima administración.

El abogado externo de la empresa que opera las dos plantas de tratamiento de aguas residuales, Jorge Ramírez Montemayor, explicó que aunque ha habido la voluntad por parte de Oomapas en el último mes para pagar el adeudo, no se ha logrado concretar nada.

Agregó que el alcalde Faustino Félix Chávez no ha querido recibir a los representantes de la empresa; sin embargo, reconoció que la directora del Oomapas, Cecilia Antillón Rosas, ha hecho gestiones para bajar los recursos y por esto último se firmó un convenio el 31 de agosto en el que se dan 30 días hábiles para finiquitar la deuda.

“Del alcalde no podemos decir nada porque no nos ha recibido, pero sí la directora Cecilia Antillón, que está trabajando en ello con las autoridades estatales y federales. Esto es algo sumamente importante, debe ser una prioridad para el Municipio, no pueden las plantas dejar de operar y depende de ellos, del Municipio, del Oomapas. Ella está haciendo su trabajo y nosotros estamos esperando que nos digan por aquí va a ser la solución”.