Padres de Vícam temen por sus hijos

Tienen una semana en la toma de la Escuela Primaria Indígena Felipe Matus Córdova

Por: Luz del Carmen Paredes

Ante la nula respuesta de las autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Cajeme, para resolver la problemática que enfrentan los alumnos, por las pésimas condiciones del plantel, padres de familia de la Escuela Primaria Indígena Felipe Matus Córdova, en Vícam, la mantienen tomada desde hace una semana.

Sagrario González Buitimea indicó que el plantel está prácticamente en el olvido, pues la autoridad no atiende las demandas presentadas. “Hemos sido los padres de familia los que de un modo u otro hemos resuelto los problemas, pero esto es insostenible, los baños no funcionan y los techos de los salones se están cayendo”, señalaron.

Y a una semana de haber cerrado la escuela y que los niños están sin clases, las autoridades de la SEC quieren arreglar a medias el problema, arreglando la bomba hidráulica para que funcionen los baños, cuando lo que se requiere son baños nuevos y drenaje en buenas condiciones, además de rehabilitar los techos, ya que es un riesgo que los niños tomen clases en estas condiciones.

“Es la tercera vez que la bomba hidráulica deja de operar y ya en dos ocasiones hemos sido los padres de familia los que la arreglamos por que las autoridades simplemente no atienden el llamado, nos sentimos rezagados y esto no lo vamos a permitir, ya que está en riesgo la integridad de nuestros hijos”, subrayó la presidenta de la Asociación de Padres de Familia.

Puntualizó que la escuela no tiene ni tejaban, los aires acondicionados ya ni sirven y la respuesta que han tenido hasta ahora por parte de Abraham Montijo Cervantes, delegado de la SEC en Cajeme, es que solo van a solucionar el problema de los baños, para que se reanuden clases. “Pero no lo vamos a permitir, porque está en riesgo la seguridad de los niños.

“Queremos que instalen aulas móviles y que inicien los trabajos de rehabilitación del plantel, concluyó”.