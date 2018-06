Orden y mejor ambiente atraerá inversión local y foránea

Para dar a conocer sus propuestas y la manera en la que habrá de trabajar, el candidato Independiente, Rodrigo Bours Castelo participó en el foro de aspirantes a la presidencia municipal que lleva a cabo la Cámara Nacional de Comerciantes de Obregón (CANACO).

Rodrigo Bours expuso ante los agremiados de la Canaco temas de seguridad pública, inversión, así como estrategias para sacar adelante el municipio

“Necesitamos crear optimismo y dinamismo en la Ciudad, para los que vienen a invertir de fuera se queden, necesitamos formar un gobierno honesto, pues la gente no quiere tratar con sinvergüenzas, si se pone a un tipo con un puesto estratégico y solo va, para ver que tajada le toca flaco favor se le hace al municipio” expresó.

Además, expuso el plan de crear una unidad de apoyo a fomento a la denuncia, para que las personas, sobre todo las clases trabajadoras tengan acceso a un abogado que los guíe y acompañe en su proceso de denuncia de robo, y recordó que actualmente solo un 2% de la población acude inicia el proceso de denuncia y el otro 98 % se queda con el daño a cuestas.

Sobre el tema del empleo en el municipio, destacó que es preocupante que de cada 10 personas aspirantes a un empleo siete no pasan el antidoping, para ellos y para los empresarios lo anterior representa un problema latente.

Además subrayó que el transporte debería ser gratuito a todos los estudiantes sobre todo el de nivel de preparatoria y consideró “Esto es un recurso que a las familias de condición vulnerable les preocupa, porque a veces no tienen para darles a los escolares para el camión, y eso les afecta en su economía del gasto corriente, los concesionarios deben ofrecer mejores unidades y si no lo hacen, creo que el municipio debe ver la posibilidad de tener una flota de camiones que den este servicio de transporte”.

Sobre la pregunta de cómo ve a Cajeme en 30 años, expresó: “Cuando nos fuimos a vivir a Cócorit, lo transformamos, cuando alguien ve mal una buena idea para la gente, o dice que no se puede yo digo que sí se puede!, la calidad de vida lo vamos a lograr, yo me debo a la gente no a las cámaras empresariales!, no puedes quedarte de brazos cruzados, cuando la ciudad necesita del apoyo de todos.”

En el rubro de transparencia destacó la necesidad de simplificar la comunicación social brindando a los ciudadanos información de los ingresos y egresos del gobierno municipal, “la información debe ser publica y abierta, porque si tenemos confianza nos beneficia a todos, por ello encontraré la manera de simplificar las cuentas de entradas y salidas, masificar la información y que sea sencilla para todos”. Concluyó.