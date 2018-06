Ofrecen terapias por la esclerosis

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora mantiene los esfuerzos para brindar atención a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) por medio de acciones de rehabilitación.

El neurólogo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 en Hermosillo, Octavio Martínez Leyva, explicó que se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que ocasiona debilidad, discapacidad y eventualmente la muerte, ya que el promedio de vida va de dos a cinco años.

“Hay que darle rehabilitación a los pacientes para tratar de que se mantengan lo más fuerte posibles, si el paciente no puede deglutir se le coloca una sonda de gastrostomía, que es un tubo que va por el abdomen al estómago para alimentarlos y cuando no pueda respirar bien se trata de poner una ventilación mecánica no invasiva y una mascarilla al paciente para que pueda respirar mejor”, explicó.

Recordó que la estadística de la Organización Mundial de la Salud (OMS) arroja que existen de uno a tres pacientes por cada 100 mil habitantes por año, afectando principalmente a personas de 40 a 70 años, que de entrada no sufren afectaciones en sus funciones mentales.