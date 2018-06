Obstruyen paso de ambulancias

Por: Roberto Aguilar

Una lamentable situación ocurre constantemente, pues los automovilistas de Navojoa no ceden el paso a las ambulancias, cuando estas prenden las torretas, dijo Francisco Javier Barreras Peralta.

Son pocas las personas que respetan las sirenas y los códigos de las unidades de socorro, señaló el comandante de Cruz Roja, por lo cual se debería trabajar en educar en este sentido.

Señaló que es muy constante que los vehículos no cedan el paso o no se orillen al escuchar las sirenas.

Aunado a ello, los peatones no respetan en ocasiones cuando una ambulancia va en alerta, al cruzarse las calles, queriendo ganarle a la unidad y eso provoca que en ocasiones frenen en seco.

“Por cuestiones de seguridad hacemos alto en las esquinas, porque la gente no escucha, por traer música alta o en el teléfono”, aseveró.

Los choferes de las unidades tienen indicaciones de respetar los límites de velocidad, expuso, para no poner en riesgo a los paramédicos o al paciente que están trasladando.

“Hay que abrir la visión y cuidar a la gente que muchas veces se atraviesa o no da el paso. Los choferes están certificados por Cruz Roja Mexicana como operadores de vehículos de emergencia”, destacó.

Aunque hace falta trabajar en la cultura vial, poco a poco se ha visto una mejor respuesta de la gente y prueba de ello es que hace tiempo que no se registran accidentes de gravedad en el que esté involucrada una ambulancia.

Invitó a la ciudadanía a respetar los códigos de alerta de Cruz Roja, y no se afecten, ni expongan la integridad de quien vaya a bordo de una unidad.

“Tienen que entender que puede ser la vida de algunos de sus familiares la que está en riesgo, pero en muchas ocasiones, en lugar de cedernos el paso, nos entorpecen la labor”, concluyó.