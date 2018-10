Nunca aceptaremos a ilegales: Donald Trump

Staff

Washington.- “Para aquellos que quieren y abogan por la migración ilegal, solo echen un vistazo a lo que ha sucedido en Europa en los últimos 5 años. ¡Un desastre total!”, esto escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter en referencia a la caravana migrante y la política de cero tolerancia contra los migrantes ilegales.

For those who want and advocate for illegal immigration, just take a good look at what has happened to Europe over the last 5 years. A total mess! They only wish they had that decision to make over again.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2018