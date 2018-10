Nuevo fiscal debe desligarse de partidos

Grupos parlamentarios sostienen que debe demostrar capacidad

Por: César Fraijo

Coinciden los diferentes grupos parlamentarios de Morena, PT, PES, PRI y PAN en el Congreso del Estado de Sonora que el sucesor de Rodolfo Montes de Oca en la Fiscalía General, deber el más preparado y no tener vínculos con partidos o gobiernos anteriores.

El vicecoordinador de Morena en el Poder Legislativo, Martín Matrecitos Flores, comentó que el perfil del responsable de la procuración de justicia en la Entidad, tiene que ser una persona que no esté identificada con anteriores administraciones y que demuestre capacidad en el tema de la seguridad pública.

Agregó que urge el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía General, pero este se tiene que nombrar en base a una evaluación objetiva y que pueda presentar a los legisladores. “Un programa para que explique cómo pretende contra restar esta ola de violencia”.

El coordinador de la bancada del PT, Rodolfo Lizárraga Arellano, dijo que ellos desde ya abren la convocatoria a los hombres y mujeres que tengan el perfil y cumplan con los requisitos que marca la Constitución local y agregó que cuentan con un perfil para el cargo:

“El PT puede llevar una posible propuesta y te hablo del licenciado Amador Gutiérrez, ex representante del PT en el IEESonora, aunque vamos a revisar y si hay un perfil de más alto potencial, lo vamos a apoyar”.