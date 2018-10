Novak Djokovic a recuperar la cima

Novak Djokovic declaró en Belgrado que confía en repetir los éxitos de 2015, cuando logró tres Grand Slam y quedó finalista de otro. Aseguró que hace unos meses no habría creído que fuera posible aspirar de nuevo a ser número uno del mundo, puesto que ocupa el español Rafael Nadal.

“Sé que todos recuerdan 2015, cuando gané tres Grand Slam, y sumado al año siguiente llegué a lograr los cuatro aunque en diferentes temporadas. ¿Si podría repetirlo? Sí, porque si no, no me dedicaría al tenis”, dijo el serbio, refiriéndose a los tres grandes torneos que ganó y a que fue finalista del cuarto, Roland Garros.

Después de meses de recuperación debido a una lesión en el codo derecho, de la que tuvo que ser operado, y de una baja en su nivel de juego que le hizo caer en el ranking, Djokovic obtuvo este año Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Masters 1000 de Cincinnati, y es ahora Nº3 en la clasificación ATP.

El serbio admitió que hace sólo unos meses, tras los altibajos sufridos, no creía que este año podía luchar por ser de nuevo número uno. “Si alguien me hubiese dicho en mayo que lograría tanto éxito, no lo hubiese creído”, señaló.

“Los últimos tres meses he jugado muchos partidos. La Copa Laver en Chicago me ha agotado mucho, tanto mental como físicamente”, indicó quien explicó que deseaba pasar un tiempo con su familia en Belgrado, su ciudad natal, y ahí “edificar una buena base para finalizar la temporada”.

Tras bajarse de Beijing, el Nº3 del ranking intentará desplazar a Nadal de la cima y en la lucha también lo tendrá al suizo Roger Federer (2º) y al argentino Juan Martín del Potro (4º). También contó que aún no habló con su entrenador, Marian Vajda, sobre el tipo de colaboración que mantendrán después de que termine esta temporada.