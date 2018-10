Noticias falsas, amenazas a policías

Por: Francisco Minjares

No existe una amenaza contra los elementos de la Policía Munici­pal por parte del cri­men organizado, ni se encuentra la corporación en una “guerra” contra la delincuencia, como ha circulado para crear pánico entre la población, aseguró el secretario de Seguridad Pública en Cajeme, Francisco Cano Castro.

El titular de la corporación di­jo que la supuesta amenaza y la “guerra” que pudiera encrudecer la violencia, es información falsa, e hizo un llamado a la población y a las familias de los agentes a estar tranquilos.

“No existen amenazas. No estamos en otra situación que no sea el buscar la tranquilidad de los cajemenses. A las familias, a la sociedad, incluyendo las familias de los elementos de seguridad, les aclaro muy, pero muy enfáti­camente que no existe ninguna amenaza”, subrayó.

Respecto al chaleco táctico an­tibalas perteneciente a la Secreta­ría de Seguridad Pública Munici­pal (SSPM) que portaba un hom­bre que fue abatido el lunes por la noche en el fraccionamiento Misión del Real, el comandante de la corporación explicó que ese artículo fue asignado en el 2014 y reportado debidamente como robado en el 2016, por