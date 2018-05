“Nos matan por ser mujeres”; van 90 feminicidios en 3 años

Inician “Cruz de la Impunidad” y esperan resolución judicial de amparo contra Segob por descartar AVG

Por: Fabiola Navarro

Desde el 25 de mayo de 2015, cuando la Red Feminista Sonorense (RFS) solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, se han registrado 90 feminicidios.

Denni Gastélum Barrera, integrante de la RFS, manifestó que por ese motivo colocaron en la entrada norte de la ciudad la primera piedra de lo que será la “Cruz de la Impunidad”.

Además, se instaló un memorial con el nombre de las víctimas, entre ellas jóvenes, adultas y niñas, indicó.

Cajeme es el tercer municipio con más muertes violentas, destacó.

“Nos están matando por el hecho de ser mujer”, dijo.

Desde la negativa para emitir la alerta en el municipio por parte de la Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), citó, se ha insistido ante diferentes instancias

El próximo 4 de junio, por ejemplo, insistió, el Juzgado Séptimo de Distrito emitirá una resolución al amparo que interpusieron contra Gobernación.

Además, informó, se han realizado distintas acciones de promoción para la alerta, como seminarios, talleres de equidad de género, exposiciones de artes plásticas con el rostro de mujeres violentadas en simulación a las 12 recomendaciones que el Estado “ha cumplido parcialmente”.

Destacó que en el memorial se incluyeron dos feminicidios que aun cuando no se dieron en Cajeme, tuvieron un impacto en el sur de Sonora por la atrocidad de los hechos: el de la maestra de Bácum y el de la menor de 10 años degollada a machetazos por su tío.

“No coinciden las cifras que nos dan las autoridades. No tenemos siquiera el registro exacto que ellos nos dan. Es una pena que Cajeme sea el tercer municipio en todo el país con más feminicidios y que aún así las autoridades digan que están trabajando y que las acciones que han emprendido son mejores que si se activara una alerta de violencia de género.

“Tampoco estamos de acuerdo con los informes que han emitido, no hemos acudido a ninguno porque nuestro trabajo es estar del lado de las mujeres y no de las cifras maquilladas”, puntualizó.